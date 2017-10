Assaltantes ‘investiram’ R$ 4 milhões em túnel para roubar Banco do Brasil

A Polícia Civil prendeu, na madrugada da última segunda-feira (02), 16 pessoas suspeitas de terem cavado um túnel que ligava um imóvel na Zona Sul de São Paulo ao cofre da base de distribuição do Banco do Brasil. O grupo era investigado há três meses pela Delegacia de Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A polícia afirma que os bandidos pretendiam roubar R$ 1 bilhão do banco.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Fábio Pinheiro Lopes, o investimento da quadrilha foi na faixa de R$ 4 milhões. “Cada um dos participantes calçou R$ 200 mil e a estimativa deles era levar R$ 1 bilhão. Seria o maior assalto do mundo”, disse em entrevista ao “Jornal Nacional”.

O grupo foi preso em um galpão na Zona Norte da capital paulista, onde eram fabricadas as ferramentas utilizadas na escavação. Com cerca de 500 metros, o túnel possui uma estrutura de madeiras e ferro. Lopes afirmou que a operação desta segunda-feira foi agilizada pelo fim das obras, que terminaram na última quarta-feira. “Por isso resolvemos fazer a operação e prender quase todo mundo. Prendemos os líderes, se escapou algum (integrante) foi mão-de-obra”, afirmou.

