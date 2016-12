Assaltantes morrem em troca de tiros com a Polícia de Uruará

A equipe de plantão da Polícia Civil (EPC Ivan Santos, IPC José Tadeu, IPC Alexandre, sob o comando do delegado Walison Damasceno) conseguiu capturar os quatro criminosos que agiram diretamente no assalto a Clínica Médica da zona oeste da cidade de Uruará (PA).

O assalto ocorreu no final da manhã de segunda-feira, 05, quando os 4 homens armados e de cara limpa invadiram a Clínica e fizeram 15 pessoas reféns, entre funcionários, pacientes, pessoas que entravam no local e o médico dono da clínica. O assalto durou cerca de 1 hora e 30 minutos. A clínica e a casa do médico que fica ao lado foram reviradas. O médico foi torturado pelos bandidos que chegaram a mergulhar sua cabeça dentro de um balde com água.

Após ser informada do fato ocorrido a Polícia Civil agiu rápido e conseguiu chegar até aos assaltantes. Uma funcionária da clínica foi presa e dois assaltantes foram mortos em troca de tiros com a Polícia, como informou o delegado Walison Damasceno. “Ontem ocorreu esse roubo na clínica do Dr. Kamon, quando uns indivíduos fizeram várias pessoas de reféns deixando elas amarradas e levaram alguns objetos de valores e dinheiro. Logo que as vítimas conseguiram se libertar compareceram aqui na Delegacia, registraram o boletim de ocorrência e demos início as investigações. A equipe de investigadores conseguiram identificar a casa onde os indivíduos estavam escondidos, quando os policiais adentraram na residência foram recebidos a tiros e em virtude da injusta agressão revidaram e no final conseguiram prender 4 elementos, sendo que 3 estavam feridos e foram conduzidos ao Hospital Municipal e o outro foi conduzido aqui para a Delegacia. Um dos feridos foi a óbito ao chegar no Hospital e o outro foi a óbito na manhã desta terça-feira e o terceiro ferido na troca de tiro segue internado. Uma funcionária também foi presa na noite de segunda-feira, sendo que as investigações concluíram que ela foi quem deu as informações sobre a residência. Ainda há suspeitas de haver outros participantes que estavam dando apoio. Vamos continuar com as diligências. Parte dos objetos roubados foi recuperado. Identificamos que eles realizaram depósitos em dinheiro no dia de ontem mesmo”, asseverou o Delegado.

Ainda sobre o assalto: Todas as pessoas que iam chegando à clínica eram conduzidas pelos assaltantes para dentro da residência do médico. Os assaltantes falavam o tempo todo por telefone com uma quinta pessoa que perguntava onde estava o dinheiro. As vítimas foram amarradas com as mãos para trás.

Após uma hora e meia de tortura os assaltantes saíram levando dinheiro e todos os objetos pequenos de valor que encontraram.

Os bandidos também haviam levado as filmagens das câmeras do sistema interno de segurança.

De acordo com o delegado Walison Damasceno, a Polícia tem conseguido prender os assaltantes de residências, como neste caso e em outros recentes ocorrido na cidade de Uruará.

Até o momento os assaltantes ainda não haviam sido identificados.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joabe Reis

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

