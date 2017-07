Assaltantes promovem terror em Alter do Chão

Em recente entrevista ao Jornal O Impacto, o administrador da Vila, José Carlos Zampietro, pede mais segurança para Alter do Chão, pois o fluxo de turistas é muito grande, principalmente nesta época em que o rio começa a baixar e as praias aparecem. Veja o vídeo com a entrevista:

A ação dos bandidos aconteceu no sábado (29) para domingo (30). Uma das vítimas conta que ela e mais alguns amigos foram assaltados dentro da casa onde estavam passando o final de semana. Se assustaram quando bandidos chegaram armados com revólver e terçados, roubaram o que queriam e depois saíram. “Graças a Deus que não bateram e nem feriram ninguém”, disse a vítima.

A paradisíaca vila balneária de Alter do Chão foi alvo de vários assaltos no último final de semana. Pelo menos três residências foram invadidas por assaltantes, que fizeram famílias reféns e roubaram dinheiro, jóias, celulares e outros objetos.

