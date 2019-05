Assaltantes que levaram R$15 mil da prefeitura de Salinas são presos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os assaltante levaram R$ 15 mil e a moto de um funcionário que estava estacionada em frente à prefeitura, na qual eles fugiram. “A orientação do Estado é que tenhamos o máximo de compromisso no combate à violência, por isso o empenho em capturar os criminosos em tão pouco tempo. Foi um dia de muito trabalho, mas valeu à pena, porque conseguimos fazer a apreensão em menos de 12 horas de trabalho”, concluiu o major Adriano Raiol.

A equipe da Polícia Militar, que, em Salinópolis, é comandada pelo major Adriano Raiol, chegou à pousada Mirante, por volta das 19h de sexta e logo localizou Diego da Piedade, que assumiu a participação no crime e indicou a casa de seu comparsa, Romário Dias Alves, que foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil, juntamente com o primeiro capturado, pra prestar e depoimento e em seguida ficar à disposição da Justiça. Com Diego da Piedade, a PM encontrou um revólver de calibre e R$ 1.320,00 em dinheiro.

