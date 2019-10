Assaltantes rendem funcionários e fogem com mais de 100 mil reais de lotérica em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Colocando todo o dinheiro em uma mochila, os bandidos ainda roubaram um aparelho celular e a aliança do gerente, além da motocicleta modelo Honda Biz de uma outra funcionária, que foi usada na fuga. Antes de deixarem o prédio, contudo, eles trancaram todos no escritório e fugiram. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém.

Entrando na loja com o gerente sob a mira da arma, ele mandou todos que estavam no estabelecimento irem para a trás dos caixas, mandando baixarem a cabeça. Em seguida, eles ordenaram que o gerente abrisse o cofre, subtraindo todo o dinheiro que lá estava: aproximadamente 110 mil reais.

Segundo o gerente da lotérica que fica na avenida Tancredo Neves, bairro Nova República, ele estava ali, levantando a porta de metal para sair e levar um saco de lixo para fora quando foi abordado por dois homens. Um deles usava óculos escuros e estava com pistola, encostando a arma no abdome do funcionário e anunciando o assalto.

