Assaltantes roubam alunos em autoescola de São Miguel do Guamá

Segundo relatos dos estudantes, a autoescola, localizada na rua João Alfredo, na área central do município, foi invadida por dois assaltantes, por volta de 20h20, durante a realização de uma aula teórica. Cerca de 20 estudantes estavam na sala no momento da abordagem dos assaltantes. Os criminosos exigiram os celulares e outros pertences pessoais das vítimas. Ainda conforme os alunos, os assaltantes em seguida fugiram para a comunidade Vila Sorriso. Eles ainda não foram localizados pela polícia.

Estudantes e professores de um centro de formação de condutores situado no município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, foram vítimas de um arrastão realizado por criminosos armados, que invadiram a instituição de ensino na noite desta segunda-feira (6).

