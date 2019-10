Assaltantes roubam carro em Ananindeua e ficam feridos após acidente em São Brás

(Foto:Reprodução) – Trio foi interceptado pela Rotam, que tentava rastrear o carro roubado desde o bairro da Guanabara

Uma fuga após um roubo de carro em Ananindeua se estendeu por quilômetros e terminou com um acidente que feriu os envolvidos no bairro de São Brás, já em Belém, no meio da madrugada desta quarta-feira (16).

Wesley Pacheco dos Santos, de 19 anos, Gustavo Christian Santos Lima, de 18 anos, e Expedito Albert Ribeiro Salu, de 24 anos, ficaram bastante feridos depois de colidirem com o carro que eles roubaram em um veículo estacionado, durante uma perseguição por policiais da Rotam.

Tudo começou por volta de 1h30, quando policiais da Rotam estavam em ronda ostensiva de rotina no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, e souberam de um roubo de um veículo no bairro da Guanabara. Mais tarde, no bairro do Reduto em Belém, cerca de 13 quilômetros de distância do local do roubo, na avenida Assis de Vasconcelos de Vasconcelos, o veículo Fiat Palio, de cor cinza, foi identificado em movimento e de imediato, foi acompanhado pelos policiais que o localizaram.

Ao perceber que estava sendo seguido, o condutor do carro tentou fugir, mas foi interceptado na avenida Gentil Bittencout, esquina com a José Bonifácio, quando o carro que ele dirigia chocou-se com outro carro que estava parado na via.

Os policiais foram ao carro acidentado e identificaram que eram três assaltantes, bastante lesionados. Gustavo, Expedito e Wesley estavam com um simulacro de arma de fogo que imitava uma pistola e dois aparelhos celulares. Os suspeitos foram encaminhados para os Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, para receberam atendimento médico.

Após atenderem os suspeitos, os policiais foram até a Seccional Urbana da Cidade Nova para registrar o caro. O dono do carro roubado também esteve no local para ser ouvido e recuperar seus celulares.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...