Assaltantes roubam carro em SP com bebê de sete meses dentro

Família foi rendida no momento em que chegava em casa, na Zona Leste da capital paulista

Pai, mãe e filho, um bebê de apenas sete meses, foram rendidos por assaltantes, no momento em que chegavam em casa, na Vila Alpina, Zona Leste de São Paulo, na noite de quarta-feira (18). Quando os assaltantes já estavam dentro do carro e se preparavam para deixar o local, avistaram uma guarnição da polícia.

Assustados, eles arrancaram com o veículo, com a criança ainda na cadeirinha de segurança.

Os pais entraram em desespero, enquanto os policiais seguiram no encalço dos criminosos, que só pararam quando perderam o controle do veículo e colidiram, na região do ABC paulista.

A perseguição durou cerca de 15 minutos. Durante a fuga, os criminosos chegaram a disparar contra o carro dos policiais. Um deles, Cauê Vinicíus Painelli de Brito, de 19 anos, chegou a invadir uma casa da vizinhança, fez duas mulheres reféns, mas depois se entregou. O outro conseguiu fugir. Já o bebê foi resgatado sem ferimentos.

A família vive nos Estados Unidos e é a primeira vez do bebê no Brasil. “Falei para ele [bandido] que a gente tem uma filhinha, né. ‘Pelo amor de Deus, deixa eu pegar minha filha’. Só que no momento que os policiais chegaram e eles viram, correram. Aí, com a porta aberta, eu tentei puxar minha filha, mas não consegui. Então, nesse momento, eles foram embora com a minha filha no carro”, relembra a mãe, que é brasileira.

O pai do bebê, que é americano, agradeceu aos policiais. “Feliz que acabou. Os policiais fizeram um ótimo trabalho. Algumas pessoas ruins (sic), mas os brasileiros são um povo acolhedor”, afirmou.

