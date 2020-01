Assaltantes são mortos em confronto com a PM, em Icoaraci

Os criminosos eram procurados pela polícia desde o final de 2018

(Foto:Byanka Arruda)

Dois assaltantes ainda não identificados foram mortos em intervenção policial no começo da manhã desta quarta-feira (8), em Icoaraci, distrito de Belém. Um terceiro criminoso, que também estava na ação, está foragido.

De acordo com informações da Polícia Militar, os assaltantes haviam acabado de assaltar mais uma vítima, por volta de 6h. Após o crime, o trio fugiu em um carro preto, que foi roubado no final do mês de dezembro de 2019, e era usado na prática de assaltos. Na fuga, o bando foi interceptado por uma viatura do 10° Batalhão da PM, com apoio da Ronda Tática Ostensiva Metropolitana (Rotam). A ocorrência se deu por volta de 6h30, na rua Alzira, conhecida como rua da Tripa, no bairro da Campina, em Icoaraci.

Durante a intervenção, houve troca de tiros entre os criminosos e a PM. Dois dos três assaltantes foram baleados. Um deles morreu ainda no local. O outro foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na instituição de saúde. O terceiro criminoso conseguiu fugir e ainda não foi localizado pela polícia. Com os assaltantes a polícia encontrou duas armas de fogo (uma de fabricação caseira, calibre 38, outro revólver calibre 32).

De acordo com a polícia, os criminosos estavam praticando diversos assaltos na localidade na última semana, usando um veículo preto que haviam roubado no dia 31 de dezembro do ano passado.

O caso foi registrado na 8° Seccional Urbana de Icoaraci. Na delegacia, diversas vítimas dos assaltantes compareceram para prestar queixa e a polícia acredita que ainda devam ser relatadas outras ocorrências praticadas pelo grupo. A PM suspeita, ainda, que os assaltantes integrem uma quadrilha especializada em roubo de veículos, com outros membros que ainda não foram identificados.

Por:Byanka Arruda / O Liberal

