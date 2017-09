Assalto a Banco-Vigilante que fez reféns e tentou roubar banco onde trabalha se entrega para policia

Um caso inusitado movimentou a cidade de Marabá, sudeste do Pará, nesta sexta-feira (08).

Por volta das 8h desta sexta-feira(08), um dos vigilantes da agência do banco do Brasil da Cidade fez cinco ( 5) funcionários reféns e objetivava sair do banco com dois malotes com dinheiro. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área, e depois de duas horas de negociação, os reféns foram liberados e o segurança, identificado como Albert Pereira Mousinho, rendeu-se e foi preso. Com o infrator foram apreendidos 3 revólveres calibre 38 municiados, além dos malotes que pretendia roubar.

Albert Pereira Mousinho é funcionário da Prosegur, empresa contratada para fazer a segurança do banco.

Da Redação Jornal Folha do progresso com informações Ten Cel Roosevelt – CMT do 4° BPM.

