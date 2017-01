Assalto a ônibus termina com dois mortos em Santa Izabel do Pará

Trio armado invadiu coletivo na noite do último sábado, 14.

Revólver, faca e uma falsa pistola foram apreendidos com os criminosos.

Um assalto a um ônibus urbano terminou com dois suspeitos mortos e um terceiro ferido no município de Santa Izabel do Pará, no nordeste paraense, na noite do último sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 19h, três homens armados entraram no coletivo e logo anunciaram o assalto. Após roubarem os passageiros, fugiram do veículo em direção a uma área de mata.

Um cabo da PM vestido à paisana, que estava no ônibus, acionou a polícia, que fechou o cerco aos suspeitos. Durante o confronto, dois criminosos foram atingidos por disparos e morreram no local. Já o outro suspeito sofreu ferimentos e foi levado para receber atendimento médico. Segundo a PM, ele está detido na delegacia de Santa Izabel do Pará.

Com os suspeitos, a Polícia Militar apreendeu ainda um revólver calibre 38, uma faca e uma falsa pistola usada no assalto.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...