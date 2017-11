ASSALTO -Banco do Brasil tem porta quebrada durante a madrugada

Conforme informação repassada pela Polícia ao Jornal Folha do Progresso foi roubado uma importância em dinheiro que estava fora do caixa e tentaram abrir o cofre com maçarico, mas foi sem sucesso. O montante em dinheiro levado não foi divulgado pelo gerente.

Durante patrulha de rotina na madrugada desta sexta-feira (4), Policiais Militares foram avisados por populares que a porta interna da agência do Banco do Brasil da Avenida Jamanxim em Novo Progresso, estava quebrada.

