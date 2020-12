Assalto com refém tem tiroteio e capotamento de veículo, em Belém

Ação ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (11), no bairro do Mangueirão, em Belém.

Um intenso tiroteio que fechou a rodovia Augusto Montenegro no início da tarde desta sexta-feira (11), assustou motoristas e pedestres. A ação ocorreu em frente ao Panorama 21, no bairro do Mangueirão, em Belém. De acordo com uma testemunha, criminosos subiram em uma van de transporte e tomaram a direção do veículo nas proximidades de um supermercado, na esquina da avenida Independência.

À Redação Integrada de O Liberal, a Guarda Municipal informou que o veículo já vinha sendo perseguido por policiais militares. Ao passar em alta velocidade por uma blitz em frente à sede do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), agentes da Guarda Municipal de Belém também deram início à perseguição em suporte à PM. A perseguição contou com um diversos disparos de arma de fogo, com objetivo de parar os criminosos, o que resultou no capotamento do veículo.

Parte da ação foi registrada em vídeos que tomaram aplicativos de mensagens.

Uma mulher de prenome Michele, da cooperativa ligada à van, fala como foi o assalto com reféns: “Eles abordaram a van próximo do líder da Augusto Montenegro. Tomaram o volante do motorista e seguiram em fuga”, conta. Segundo ela, cerca de dez passageiros estavam na van. Duas pessoas ficaram feridas na ação. A van capotou depois de ter os pneus estourados pela polícia.

Pelo menos dois envolvidos na ação criminosas foram detidos e encaminhados à Delegacia da Marambaia.



Foto: Cláudio Pinheiro/O Liberal

Fonte: O Liberal

