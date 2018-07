Assalto com refém, um morreu, um fugiu e outro foi preso em Altamira

Um crime assustou uma família da Rua 2, do Bairro Aparecida em Altamira, três bandidos chegaram em uma moto pop, entraram na casa por volta das 11:30h deste sábado e anunciaram o assalto, 5 pessoas estavam no local e foram feitas reféns. Tudo foi revirado, os bandidos ainda colocaram arma na cabeça de duas crianças, uma de 5 e outra de 10 anos.

“Foi a pior coisa que já passei na minha vida, meu filho sob a mira de uma arma, eu agradeço a Deus por estarmos vivo agora” contou uma das vítimas enquanto registrava um BO na delegacia de Altamira.

Vários objetos foram roubados, entre eles jóias, celulares, relógios e dinheiro.

Segundo o Comandante do 16º Batalhão da PM no Xingu, Coronel ALENCAR, a polícia teve uma informação privilegiada, a placa da moto foi anotada por uma testemunha e isso ajudou os militares do GTO a chegar até os suspeitos, eles estavam escondidos em uma casa no Bairro Santa Benedita, quando a PM chegou, foi recebida a tiros, os disparos foram feitos pelo assaltante conhecido como MACAPÁ, ele foi alvejado, socorrido, e levado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um segundo integrante conseguiu fugir mas também teria sido baleado, já Antônio Wemerson não conseguiu fugir e foi preso em flagrante.

Na casa onde os criminosos estavam, na Rua Édila Vieira, a polícia encontrou 8 cordões, 7 celulares, 4 relógios, um notebook, documentos de vários veículos, a moto dusada no assalto (que pertence ao pai de Wemerson) e um revólver calibre 38, com 6 munições, 4 delas deflagrados.

“Todos eles são maiores de idade, já tinham passagem pela delegacia e estavam praticando vários crimes na cidade, a resposta da polícia à sociedade foi dada, um deles atentou contra a guarnição e essa teve que reagir a injusta agressão, efetuando disparos, e atingiu um dos assaltantes que foi socorrido com vida mas não resistiu” Explicou o Coronel ALENCAR, comandante do 16º BPM do Xingu

Vítimas compareceram à delegacia e recuperaram seus objetos, contra Wemersonpesam as acusações de assalto à mão armada, fuga, ocultação de produtos roubados e associação criminosa, ele ficou preso.

A polícia está à procura do outro integrante do trio de assaltantes, que conseguiu escapar, os militares já tem a identificação do suspeito.

