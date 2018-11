Assalto em banco tem reféns com ‘escudo humano’ em Viseu; veja vídeos

(Foto:Reprodução)- Reféns foram usados como como “escudo humano” por um grupo de bandidos que assaltou uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) na manhã desta terça-feira (06), em Viseu, nordeste paraense. Segundo a informação alguns ja foi liberado e abandonado pelo bando em uma área rural próxima ao município. O vídeo mostra o homem, que foi amarrado no capô de um dos veículos utilizados para a fuga dos assaltantes, mancando, visivelmente exausto e com marcas nas costas.

Ainda não há informações sobre os demais reféns.

Segurança Baleado

O Banco do Estado do Pará (Banpará) confirmou na tarde desta terça-feira (6) que um segurança que trabalha na agência de Viseu, no nordeste do estado, foi baleado durante o assalto na manhã de hoje (06). Identificado como Josias Gomes, de 36 anos, o funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços ao banco teria sido ferido na parte lateral das costas, na altura do quadril. Mais cedo, o Banco havia negado o baleamento do funcionário, mas teve que corrigir a informação no começo da tarde.

O segurança foi atendido no Hospital das Bem-Aventuranças (HBA), uma unidade de saúde particular do município, onde teve a bala removida. Segundo o Banpará, seu estado de saúde é estável, e ele não deve precisar ser transferido. O banco ainda confirmou que alguns clientes foram feitos reféns, mas foram liberados logo quando os criminosos saíram da agência. Contudo, outras pessoas que estavam na rua foram levadas pelos criminosos na fuga.

Policia Militar

Segundo a Polícia Militar, no último relatório, as caminhonetes foram vistas passando com o reféns pela Vila Amadeu, já em Cachoeira do Piriá, a cerca de 60 quilômetros de onde o banco foi assaltado. A informação de que os policiais teriam encontrado reféns já liberados em uma área de mata ainda não foi confirmada pela assessoria da PM ou Polícia Civil, já que os telefones dos agentes que participam da operação estão foram da área de cobertura, o que impede o envio de relatórios.

Entenda o caso:

Os reféns foram amarrados nos capôs dos veículos utilizados por bandidos que participaram de um assalto à agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) na manhã de hoje (06), em Viseu, nordeste paraense. Vídeos feitos por moradores do município flagraram os homens sendo levados na estrada em cima dos carros, sem camisa e com os braços abertos e amarrados.

A agência foi alvo de uma modalidade conhecida como ‘vapor’, que é realizada quando bandidos fortemente armados rendem todos na agência e, após roubarem o dinheiro, fogem do local com rapidez. A finalidade é que o grupo consiga escapar antes das forças policiais chegarem ao local.

