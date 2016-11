ASSALTO NA COMUNIDADE ÁGUA BRANCA

Bandidos fogem por ramal e abandonam carro e moto utilizados no assalto >>> As informações ainda são poucas, mas dão conta de que um assalto ocorrido ao Comercial Das Chagas, na comunidade garimpeira de Água Branca, na tarde da última quarta-feira (02), região da Transgarimpeira, deixou os moradores apreensivos. Segundo testemunhas, uma dupla que estava de moto invadiu o estabelecimento, rendendo funcionários e o proprietário, que não tiveram chance de reação. Na fuga, a dupla ainda levou uma caminhonete. Testemunhas também informaram que a polícia foi acionada e saiu em perseguição aos bandidos, encontrando, primeiramente, a moto abandonada na estrada. Em seguida, foi encontrada a caminhonete, que foi incendiada, provavelmente na tentativa de atrasar os policiais.

O presidente da comunidade, França, estava em Itaituba e, ao ser comunicado, se dirigiu ao comando do 15º BPM, com o intuito de solicitar reforço policial, uma vez que acredita-se que os bandidos ainda estejam nas matas dos arredores.

A comunidade de Água Branca tem cerca de 430 habitantes, e está localizada na Província Mineral do Tapajós, a aproximadamente quatrocentos quilômetros de Itaituba. Além da atividade principal, a mineração, a comunidade tem sua manutenção baseada no comércio, principalmente de víveres e materiais para o garimpo. Este tipo de ocorrência, segundo os mais antigos, não é comum na comunidade, que foi surpreendida pelo ocorrido. A PM estuda a possibilidade de reforçar o quadro operacional, com o objetivo de localizar e prender os indivíduos, que estão fortemente armados.

Com informações do Repórter Mauro Torres/Fotos: Reprodução Plantão 24horas News

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...