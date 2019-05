Assalto Sicredi-Um assaltante foi morto dois feridos em confronto com a polícia em Castelo dos Sonhos- IMAGEM FORTE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em um veiculo eles colocaram os reféns e seguiram pela rodovia Br 163 sentido Mato Grosso, de longe a policia Militar seguia até que houve o confronto. Nas proximidades de um ponte distante seis (6) km do distrito, populares colocaram um caminhão de tora que impediu o acesso dos bandidos – onde houve confronto com a policia, teve disparos dos dois lados,informou.

A Policia Militar seguiu os suspeitos após ao assalto agencia do banco sicredi na manhã desta sexta-feira (03) no distrito de Castelo dos Sonhos.

