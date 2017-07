Assalto termina em perseguição policial, troca de tiros e um morto em Santarém

Os suspeitos anunciaram o assalto à dona de um restaurante no momento que ela fechava o estabelecimento. Além de levarem o celular da vítima, os suspeitos a agrediram, arrombaram o veículo da mesma e roubaram outros objetos de valor do interior do carro. Durante a perseguição, os homens iam jogando os objetos roubados na rua.

De acordo com informações da polícia, as guarnições receberam a denúncia da vítima pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) e localizaram os suspeitos que resistiram à ordem de parar, começando assim, uma perseguição policial.

You May Also Like