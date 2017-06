Assaltou em Novo Progresso-Jovem com várias passagens pela Polícia é executado a tiros em Vitória do Xingu, no Pará

Foi registrado nesta manhã de quarta-feira, 31, em Vitória do Xingu, no Pará, a morte de um velho conhecido da Polícia.

A vítima é Gustavo dos Santos Moura, 22 anos, conhecido pelos policiais em Altamira pela prática de vários crimes de roubos e envolvimento com drogas, desde a adolescência. Segundo o delegado Lindoval Borges que investiga o caso, Gustavo foi possivelmente vítima de acerto de contas, já que nada foi roubado.“Ele foi executado aqui na invasão do laticínio, não houve roubo de nada, apenas o crime com essa característica de acerto de contas, mas claro que estamos investigando o caso” disse o delegado. O crime foi por volta das 11h da manhã desta quarta-feira (31), moradores dizem que não ouviram barulho de briga, apenas os tiros e a vítima no chão. A polícia civil instaurou inquérito policial para apurar o caso e chegar a identidade dos criminosos.

Fonte: Junior Ribeiro.

