Assassinada a terçadadas pelo próprio filho

Um adolescente de 17 anos matou a mãe, Lindalva de Aviz, 38 anos, na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Nova Esperança, no município de Tracuateua, nordeste do Pará, com um golpe de terçado na região do peito.

O crime aconteceu na casa em que a família reside em Tracuateua. Segundo a Polícia Civil, os vizinhos chamaram o socorro para atender a vítima e acionaram a Polícia Militar.

O jovem tentou fugir, mas foi detido em uma zona rural de Tracuateua; em seguida, foi encaminhado para a unidade do Propaz, em Bragança, onde foi autuado em flagrante por crime de homicídio.

De acordo com a polícia, durante depoimento, o jovem confessou o crime e disse que matou a mãe por ela o repreendê-lo por ele ser usuário de drogas.

O rapaz contou ainda que atingiu a mãe com o terçado após uma discussão, em que ela disse não concordar com as atitudes dele e o seu envolvimento com drogas.

Lindalva chegou a ser encaminhada para o hospital de Tracuateua, e em seguida para o hospital de Bragança, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O adolescente será encaminhado para o Ministério Público de Bragança, que será responsável em definir o destino do adolescente.

