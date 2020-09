Assassinado a tiros em Moraes Almeida será sepultado nesta 6ª no Mato Grosso; outro foi baleado

(Foto:Reprodução) – Assassinado a tiros em Moraes Almeida será sepultado nesta 6ª em Sinop; outro foi baleado.

O corpo de Jackson Fernandes Guimarães, de 27 anos, será velado no memorial da funerária Luz e Vida, na avenida das Embaúbas, no centro de Sinop, nesta sexta-feira, a partir das 3h. Já o sepultamento ocorrerá, às 8h30. Ele foi assassinado a tiros, na última quarta-feira, em Moraes Almeida, no Pará.

Um sargento da Polícia Militar informou que além de Jackson, um outro homem foi atingido por tiros. O suspeito que também é morador de Sinop foi preso pouco tempo depois do crime. Os policiais conseguiram fazer a localização dele em um distrito.

No local, foram apreendidas armas e munições (calibre 22). O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

Agora, será aberto um inquérito para investigar a motivação da tentativa e o homicídio.

