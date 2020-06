Assassinado no mato Grosso era assessor do presidente da camâra de Novo Progresso

Homem assassinado em Mato grosso era assessor do Vereador Chico Souza (foto:Divulgação)

O assessor do vereador Chico Souza (PSC), de Novo Progresso, foi assassinado a tiros , o corpo foi encontrado na madrugada desta sexta-feira(19), na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso.

Assessoria da Camâra Municipal informou que Edézio Mendes Alves Júnior ,42 anos, mais conhecido por Juninho, foi exonerado em dezembro de 2019.

Segundo o investigador Wilson Santos, “os tiros foram efetuados tanto de dentro para fora, quando de fora para dentro do veículo e possivelmente foi utilizado um revólver calibre 38 e uma pelo menos uma pistola 380”. Os dois saíram do veiculo e caíram ao chão sem vida, os disparos atingiu a região da cabeça.

No interior do veículo foram encontrados ‘tickets’ de pedágio do trajeto Cuiabá/Sinop. Uma carteira de assessor parlamentar também estava no veículo.

Eles foram identificados como Edezio Mendes Alves Júnior ,42 anos,e Wanderley José Silva Júnior.

Nas redes sociais, amigos da vítima lamentaram o ocorrido e cobraram justiça na investigação do ocorrido.

A Pólícia Civil de Sinop (MT) ,instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte dos dois progressenses.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

