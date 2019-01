ASSASSINATO-Adolescente de 13 anos é retirado de ambulância e executado no interior do Pará

Adolescente de 13 anos é retirado de ambulância e executado no interior do Pará (Foto: Via WhatsApp)

O caso de um adolescente de 13 anos que foi retirado de dentro da ambulância e assassinado, na noite de quinta-feira (03), assustou os moradores de Eldorado do Carajás, no sudeste paraense.

De acordo com informações da Polícia Civil, um grupo invadiu uma casa, onde estavam quatro pessoas, no bairro conhecido como Favelinha, em Eldorado dos Carajás, onde foram efetuados vários disparos. Duas pessoas conseguiram fugir e duas foram baleadas e levadas para o Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás.

Devido à gravidade, o adolescente precisou ser transferido em uma ambulância para um hospital em Marabá. No veículo, estavam o paciente, o motorista e uma técnica em Enfermagem.

A Polícia Civil detalhou que quando a ambulância estava chegando na primeira ponte da rodovia BR 155, na altura do quilômetro 100, na saída de Eldorado dos Carajás, um carro parou em cima da ponte no sentido contrário e dois homens armados desceram e caminharam em direção à ambulância. Ao perceberem os criminosos, o motorista e a técnica em Enfermagem pararam a ambulância e saíram em fuga a pé para pedir ajuda à PM. Enquanto isso, os criminosos abriram a ambulância e retiraram o paciente, que foi morto a tiros e golpes de faca.

Com a chegada da PM ao local, o corpo foi removido para Marabá.

O segundo paciente, identificado como José Batista de Souza, 27 anos, teve de ser levado de ambulância até Marabá sob escolta da guarnição da PM, por volta de 1 hora da manhã desta sexta-feira (04).

Um inquérito foi instaurado na Delegacia de Eldorado dos Carajás para apurar os fatos e a autoria dos crimes.

