Assassinato de adolescente amazonense na Holanda causa comoção

Alice Albuquerque ao lado da mãe (de óculos) (Reprodução Facebook)

Natural de Anori (AM), Alice Albuquerque, de 15 anos, foi morta com facadas no pescoço

O assassinato da amazonense Alice Albuquerque, de 15 anos, nesta quarta-feira, 12, na cidade de Rotterdam, na Holanda, onde a jovem morava com a mãe e o padrasto, tem forte repercussão em países europeus e em todo o Braisl.

Segundo a imprensa holandesa, a autora do homicídio é uma ex-amiga de Alice, que estaria apaixonada por ela, o que qualifica o crime como passional. Sua suposta algoz tem 16 anos e é natural do Marrocos – país do Norte da África. Ainda segundo a imprensa da Holanda, a acusada teve ajuda da própria mãe e de duas irmãs maiores de idade. A homicida e a brasileira eram amigas, mas estariam brigadas.

Na quarta-feira (12), Alice teria sido atraída até a casa da então amiga, com a promessa de fazer as pazes, mas ao chegar à casa, foi trancada pela mãe da assassina num quarto junto com a adolescente e as duas irmãs maiores de idade, que iniciaram uma sessão de espancamentos. A colega de classe então pegou uma faca e desferiu cinco golpes no pescoço de Alice.

Natural de Anori, no interior do Amazonas, Alice se mudou com a família há seis anos para a Holanda. A adolescente era descrita como uma menina doce. Nas redes sociais, a mãe de Alice, Érica Albuquerque compartilhou o convite a um ato em memória da adolescente, que foi realizado na noite de quinta-feira.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma procissão de pessoas participando do ato em homenagem à amazonense. A manifestação teve concentração na rua Marconiplein e seguiu até a rua Mathenesserdijk, em frente ao prédio onde Alice foi morta. Nas imagens, pessoas depositam rosas brancas na calçada do edifício.

A família tenta contato com o Itamaraty para trazer o corpo de Alice para o Brasil.

Por:Valéria Nascimento, com informações do site O Dia Online

14.08.20 20h33

