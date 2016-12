Assassinato misterioso em Parauapebas

Um crime de homicídio ainda envolto em mistério para a Polícia Civil do município de Parauapebas na região Sul do Estado. Os relógios marcavam 23h30 desta sexta-feira (16) quando a equipe de policiais civis da Divisão de Homicídio de Parauapebas recebeu o chamado para se deslocar até ao bairro Jardim Ipiranga.

A informação repassada dava conta de mais um crime de homicídio em Parauapebas desta feita na rua G-04 em frente a um bar conhecido como “Chapéu Preto” localizado entre as quadras 137 e 138 no bairro Jardim Ipiranga.

Quando a polícia chegou no local do crime a vítima já estava identificada como sendo Pablo Santos Carvalho, de 25 anos, natural de São Luís (MA) e que residia na mesma invasão onde foi assassinado no meio da rua, com um profundo ferimento na cabeça.

“No local prevaleceu à lei do silêncio, embora o crime tenha ocorrido em meio aos barracos daquela invasão, ninguém se arriscou em falar no que viu ou ouviu sobre o crime”, informou um dos membros da Divisão de Homicídios de Parauapebas.

Nos primeiros levantamentos realizados pela equipe de policiais civis e Instituto de Criminalística não foi possível identificar o tipo de instrumento utilizado no crime de homicídio.

GOLPE MORTAL

Policiais militares que estiveram no local levantaram suspeitas de ser um facão ou um pedaço de madeira, uma vez que apenas um golpe profundo e mortal foi encontrado na parte do couro cabeludo de Pablo Santos Carvalho.

Quem fez o registro do assassinato foi a delegada Yanna Kaline Vanderley, relatando que teve conhecimento do homicídio através de populares, determinando que sua equipe fizesse os primeiros levantamentos para efeitos de inquérito policial. Logo depois dos trâmites de isolamento de local de crime, a delegada solicitou que a perícia criminal e a equipe de remoção fizesse o trabalho de levantamento de local de crime e possíveis evidências que viessem ajudar na elucidação do fato.

(JR Avelar/Diário do Pará)

