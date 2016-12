Assassinato que chocou Novo Progresso segue sem solução após 4 anos

O assassinato de dois jovens em Novo Progresso, cometido há mais de 4 anos ainda comove os moradores e segue sem solução.

“Mistério e Impunidade- Após quatro anos crime envolvendo jovens de Novo Progresso continuam sem solução”.

Robson dos Santos Barros(21) e Keila Monica Oliveira (23), foram brutalmente assassinados na rodovia BR-163, o crime ocorreu em um sábado a exatamente quatro anos atrás nas proximidades da divisa com o estado do Mato Grosso na serra do cachimbo.

O crime nunca foi solucionado e mesmo o culpado nunca foi identificado, o processo emperra na policia de Novo Progresso e ninguém foi indiciado ou preso pelo crime. “A suspeita inicial do criminoso ser amigo da vitima”.

Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas a execução da jovem Keila, mas as famílias tem certeza que a morte dos jovens se deu por reconhecer a vitima que roubou ouro que estava sendo transportado no veiculo.

Mistério e comoção

O caso ganhou repercussão. Nos últimos quatro anos, as investigações foram retomadas algumas vezes e suspeitos foram identificados, mas a polícia não conseguiu avançar. O inquérito ainda não foi arquivado e o crime não prescreveu. As famílias aguardam uma solução para esse mistério há anos.

“Um crime desses quando não é solucionado causa uma comoção pública, até o dia de hoje e ainda não esclarecido pra sociedade. Isso faz com que leve a prescrição e ai se torne uma injustiça. Até hoje, 4 anos depois do fato, é muito vivo entre a sociedade progressense. Mas não adianta, talvez por respeito à família traga um alívio por saber quem seria o culpado, é o que várias pessoas da sociedade esperam, mas o crime não está prescrito, ninguém foi preso, não tem culpados, muito difícil de aceitar isso”, lamenta pai da vitima (Robson).

Depois de tanto anos, a memória deles ainda causa comoção. “A gente sentiu muito que aconteceu. A gente tem obrigação de cobrar justiça , embora a gente sente que o caso não é prioridade da justiça, lamentou pai.

Entenda o caso

Robson trabalhava no posto de combustível na comunidade de Santa Julia, em anexo uma compra de ouro de propriedade do Senhor Daniel, a certeza que Robson estava levando uma quantia do minério até o estado do Mato Grosso.

A jovem Keila entrou de inocente nesta história, Keila pegou carona para morrer; filha de família pioneira em Novo Progresso, Keila em sua passagem nunca deixou rastro de erros ou passagem pela policia, era uma pessoa idônea, não havendo nada que motivasse alguém a mata-lá brutalmente como foi.

Bijuterias e objetos pessoais estavam espalhados pelo carro que foi abandonado no local do crime. Os corpos foram arrastados próximo ao matagal. O pertence pessoal das duas vitima estavam com eles, dificilmente um assalto ocorreria com estas vitimas, onde passa diariamente inúmeros carros com muito valor em mercadorias.

Nossa reportagem levantou várias suspeitas, em uma delas a possibilidade do jovem Robson, estar levando uma quantia estimada de ouro, coisa aproximada entre 10 a 20 quilos do minério, fato este considerado corriqueiro devido a quantidade de ouro comercializada ilegalmente na região, sendo transportada pela rodovia BR-163, outros casos já aconteceram anteriormente a este, hipótese que não deve ser descartada pela policia civil.

A possibilidade dos jovens devem ter reconhecido os bandidos, para não deixar prova do assalto, executaram os dois, a queima roupa, supõe.

Na época ; Dr. Caio Delegado de policia de Novo Progresso ao divulgar as fotos do crime a imprensa, falou que esta investigando o caso que nas próximas horas, acreditava ter o crime elucidado, pediu calma para dar a resposta. Até hoje nada foi resolvido, o crime continua no anonimato.

