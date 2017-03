Assassino da Subtenente Silvia é preso no Mato Grosso

Sebastião Neto, mais conhecido por Neto, que confessou ter matado a Subtenente Silvia Margarida, da Polícia Militar de Santarém, em crime que aconteceu e abalou a cidade no dia 14 de dezembro de 2015, e que estava foragido, foi preso pela Polícia do município de Várzea Grande (Mato Grosso).

FATOS: Após matar a Subtenente Silvia, Neto conseguiu fugir para o município de Rurópolis, mas foi preso pela Polícia no mesmo dia. Para se precaver de possível vingança, Neto foi transferido para o PEM 1, em Belém, por medida de segurança, e conseguiu fugir junto com outros 95 detentos, no dia 21 de outubro do ano passado. Segundo informações do delegado Silvio Birro, Neto está preso desde o dia 02 deste mês, mas só nesta terça-feira foi identificado.

“A prisão do Neto se deu após meses de trabalhos, no entanto, foi decisivo o desdobramento das investigações decorrentes das prisões efetuadas em Santarém pela PC e PM, ocasião da sogra dele e de um comparsa que teria vindo para o Município com o intuito de matar policiais. Também ne3ssa ocasião foram apreendidos 2 revólveres. Somado a isso, podemos falar da persistência e a parceria que o DPC Silvo Birro mantém com policiais de outros estados da Federação, notadamente o estado do Mato Grosso com quem nutre uma harmoniosa cooperação. Parabéns para as polícias”, declarou a advogada Nelma Bentes.

Fonte: RG 15/O Impacto

