Assassino de advogado é preso menos de 24h após o crime

A ação policial contou com a participação de policiais civis da Superintendência Regional do Lago, das Delegacias de Breu Branco e de Novo Repartimento, além dos Núcleo de Apoio à Investigação.

(Foto: Reprodução) -A Polícia Civil prendeu, na noite deste domingo (09), Douglas Wendell dos Santos, 19 anos, acusado de matar o advogado João Vieira Bezerra na noite do último sábado (08), na cidade de Novo Repartimento, no sudeste paraense.

