Assassino de ator Rafael Miguel é procurado em 60 endereços em 6 estados

Acusado é comerciante Paulo Cupertino Matias, que está foragido (Foto:Divulgação / Internet)

Polícia já divulgou fotos do homem com possíveis disfarces e bloqueou conta bancária

Após 15 dias do crime, o homem apontado pela polícia como o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem já foi procurado em mais de 60 endereços diferentes em seis estados, segundo o portal G1. Crime foi cometido no dia 9 de junho, no bairro Pedreira, na Zona Sul da capital paulista.

Paulo Cupertino Matias, 48, é considerado foragido da Justiça pelos assassinatos do ator de 22 anos e do casal João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50.

Segundo a Polícia Civil, o comerciante atirou 13 vezes nas vítimas porque não aceitava o namoro de sua filha Isabela Tibcherani Matias, 18, com Rafael.

A polícia paulista divulgou fotos dos possíveis disfarces que o homem procurado pelos assassinatos possa utilizar para não ser reconhecido.

Depois de ouvir depoimentos de testemunhas, entre elas Isabela e da mãe dela, Vanessa Tibcherani de Camargo, de 39 anos, a investigação deverá realizar a reconstituição do crime.

A data da reprodução simulada, nome técnico da reconstituição, ainda não foi marcada pelas autoridades. O caso é investigado pelo 98º Distrito Policial (DP), no Jardim Miriam.

A pedido da polícia, a Justiça bloqueou a única conta bancária em nome de Paulo. A ideia dos investigadores é que, sem poder movimentar dinheiro para continuar se escondendo, Paulo decida se entregar.

Policiais ainda apuram a possibilidade de o comerciante estar recebendo ajuda de outras pessoas para não ser preso. Para fugir, Paulo usou alguns carros, um deles com placas clonadas (Informações do portal G1).

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...