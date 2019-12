Assassino de dois homens no MT enfrenta a polícia e morre em tiroteio na divisa com Pará

(Fotos:Reprodução)- O criminoso que matou dois homens, na véspera de natal, em Peixoto de Azevedo, morreu, há pouco, em tiroteio com policias militares perto da divisa de Guarantã do Norte com o Pará. Ele voltou a enfrentar os soldados que tentavam capturá-lo, atirou, eles revidaram, foi atingido e faleceu no local. Ele estava com um revólver, uma escopeta calibre 12, munições, colete a prova de balas, duas facas, quatro aparelhos de celular, lanterna e alguns produtos.

“Hoje à tarde, ele foi visto de moto, fazendo algumas compras no comércio em Guarantã e fugiu com destino ao Pará”. “Foi feita abordagem na BR-163, próximo ao antigo Posto Fiscal, ele reagiu e foi alvejado”, confirmou, ao Só Notícias, o tenente coronel James Ferreira, comandante regional da PM em Peixoto.

Ontem à noite, policiais descobriram que ele ainda estava em Peixoto de Azevedo. “Foi feito cerco, ele reagiu atirando nos policiais e fugiu pela mata”. “Nossas equipes de Peixoto, Terra Nova, Matupá e Guarantã, incluindo vários policiais que estavam de folga, passaram a noite cercando a área. Hoje pela manhã, o helicóptero (da base de Sorriso) sobrevoou a mata e constatamos que ele não estavam na área”, acrescentou o coronel. O criminoso passou a fugir de moto e tentaria se esconder no Pará.

James também informou que o assassino estava com “câncer, em estágio avançado e vivia pensando que não tinha mais nada a perder. Ele estava vivendo uma ‘vida louca’. Era um elemento de alta periculosidade porque matou duas pessoas a sangue frio”, apontou o comandante regional. Antes de cometer o duplo homicídio, ele havia sido preso por falsidade ideológica.

O assassino executou, na feira, a tiros de revólver, o feirante Almandino Alves Soares, de 59 anos, e Reginaldo dos Santos, de 51 anos, quando foram cobrar uma dívida, que seria da venda de produtos. Os dois foram sepultados no dia de natal, em Peixoto.

Por:Só Notícias/Editoria com Cleber Romero com Jornal Folha do Progresso troca de titulo; (fotos: reprodução – atualizada 19:41h)

30/12/2019 18:41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...