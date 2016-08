Assassino de John Lennon tem pedido de liberdade negado pela nona vez

Mark David Chapman, o assassino do beatle John Lennon, teve sua liberdade condicional negada pela nona vez, informaram as autoridades penitenciárias do estado de Nova York nesta segunda (29).

A negação acontece dois anos depois de seu último pedido. Mark Chapman, de 61 anos, foi condenado à prisão perpétua em 1981.

Na carta de recusa, o conselho afirmou: “Descobrimos que sua liberação seria incompatível com o bem-estar da sociedade e depreciaria a seriedade do crime a ponto de minar o respeito pela lei”.

Embora exista quem apoie a sua libertação, outros, incluindo Yoko Ono, têm escrito cartas ao conselho de liberdade condicional pedindo para que a solicitação de Chapman seja sempre recusada.

Lennon estaria com 75 anos hoje, se Chapman não tivesse disparado cinco tiros contra o cantor em 8 de dezembro de 1980. O assassino cumpre condenação na prisão de alta segurança de Wende, em Alden, no estado de Nova York.

Com informações da AFP



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...