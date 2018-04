Assassino em série procurado há 40 anos nos EUA é preso na Califórnia

Entre 1976 e 1986, ele matou 12 pessoas e estuprou 50 mulheres; polícia demorou a chegar ao criminoso porque na época não havia exame de DNA.

A polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, prendeu um homem que era procurado por vários crimes. Essa caçada só terminou depois de mais de quatro décadas.

De acordo com a polícia, o senhor de 72 anos escondia um passado de crimes monstruosos. Joseph James DeAngelo foi preso e é acusado de ser um dos assassinos mais procurados da história dos Estados Unidos.

Entre 1976 e 1986, 12 pessoas foram mortas e cerca de 50 mulheres estupradas. O criminoso em série entrava armado e mascarado pela janela de casas onde dormiam mulheres sozinhas ou casais. Ele ficou conhecido como o “assassino do estado dourado”, em uma referência ao apelido da Califórnia.

DeAngelo sempre viveu sem levantar suspeitas, primeiro, como um policial, e depois como mecânico em uma rede de supermercados. Os crimes aconteceram em várias cidades da Califórnia e os investigadores demoraram a fazer uma ligação entre eles, principalmente porque na época ainda não existia exame de DNA.

E foi o DNA que levou, agora, ao assassino. Com novas informações conseguidas em 2018, os detetives passaram a vigiar Joseph, e coletaram amostras no lixo da casa dele, que bateram com o DNA do criminoso. Ele foi preso na casa em que morava, em um bairro tranquilo, onde vivem muitos aposentados.

Os crimes – até então insolúveis – haviam motivado um movimento na Califórnia, que conseguiu criar uma lei que obriga qualquer preso a fornecer amostras de sangue para exames de DNA.

Um dos líderes desse movimento é o irmão de um dos 12 mortos pelo assassino. Ele afirmou que é hora de encerrar a angústia que todos sofreram por 40 anos e disse para as mulheres estupradas: durmam bem essa noite porque ele não vai entrar pela janela.

