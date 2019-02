Assassino mata, arrasta e incendeia corpo de vítima após briga em Parauapebas

Vítima teria jogado cerveja na cara do assassino, que o matou com golpe na cabeça e o arrastou por cerca de 500 metros de moto

O motorista Maurivan Coimbra de Sousa, 38 anos, natural de Riachão, no estado do Maranhão, foi assassinado, arrastado por cerca de 500 metros e ainda teve o corpo incediado junto motocicleta que pilotava. O caso foi neste domingo (03), na área de loteamento denominado Vale das Águas” também conhecido Modão Chácaras”, em Parauapebas.

Segundo a Polícia Civil, tudo ocorreu por das 15h, às margens da rodovia PA-275, no sentido de Curionópolis, a 17 quilômetros da sede do município de Parauapebas. O crime teria ocorrido após uma discussão entre vítima e acusado em um bar, na rua Diamante. Maurivan Coimbra teria jogado uma lata de cerveja no rosto de seu assassino, que ainda não identificado, antes de ser cruelmente morto.

Embora Maurivan tenha sido morto com um golpe na cabeça, amarrado e arrastado por meio quilômetro em sua própria moto – modelo Honda Titan, amarela – desde o estabelecimento até onde teve o corpo queimado, uma testemunha relatou que os dois teriam discutido e que só avistou quando a vítima jogou a lata de cerveja no assassino.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, tomou conhecimento do fato. O corpo e a motocicleta estavam completamente calcinados pelas chamas. A Polícia Civil já investiga o caso mas, até o momento, ainda não prendeu nenhum suspeito.

