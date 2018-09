Assassinos de Leandro e Joseane foram condenados

(Foto:Glória Lima/TJPA ) – Rayfran das Neves assassino de Leandro e Joseane foi condenado a 97 anos e oito meses de reclusão por três homicidios, entre eles o da morte da missionária americana Dorothy Stang em fevereiro de 2005, um tentado e associação ao tráfico. A sentença foi dada durante o julgamento que entrou pela madrugada, cujo resultado saiu às 3h30 desta quarta-feira (9).

Leia:Assassinos do progressense “Leandro Vargas” e Joseane Noronha enfrentam júri popular em Belém

O pistoleiro Rayfran das Neves Sales (matou Leandro e Joseane) , e os acusados Luiz Carlos do Carmo Lopes e Raimundo Ferreira Monteiro, enfrentaram júri popular nesta terça-feira (4), no Fórum Criminal de Belém. Eles foram condenados pelo assassinato de, Leandro Kestring de Vargas, Evalso Fagundes da Silva, e Joseane Noronha Santos. O caso aconteceu em setembro de 2014 no Pará. Julgamento de assassino de Dorothy Stang entra pela madrugada



Julgamento

O julgamento de Rayfran foi realizado junto com Luiz Carlos do Carmo Lopes e Raimundo Ferreira Monteiro. O trio é acusado de executar Luana de Cassia Silva, Leandro Leandro Kestring de Vargas, Evalso Fagundes da Silva e Joseane Noronha Santos.

Luiz Carlos foi condenado por um crime e um tentado, e pegou pena de 33 anos e oito meses. Já Raimundo Fernando foi condenado por três homicídios consumados e um tentado, além de associação ao tráfico; sua pena foi de 86 anos.

João Vargas m Pai de Leandro Vargas acompanhou o Juri em Belém e divulgou nas redes sociais o resultado “Justiça Feita” meu filho!

