Assediador de mulheres tem carro queimado por moradores no Pará

A confusão ocorreu na delegacia da cidade. O homem preso deve responder por crime de importunação sexual.(Foto:Reprodução)

Confusão é registrada na delegacia de Terra Alta, nordeste do Pará

Moradores de Terra Alta, no nordeste do Pará, atearam fogo em um veículo que tinha sido apreendido no município neste sábado (1º). O carro pertence a um suspeito de crime sexual, segundo a Polícia. A confusão ocorreu na delegacia da cidade.

O homem de 29 anos dirigia pelo centro da cidade, quando se debruçou na janela do carro e passou a mão no corpo de duas mulheres que caminhavam na rua. Uma delas é conselheira tutelar do município. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

A Polícia tenta identificar quem são as pessoas que atearam fogo no veículo. Já o preso deve responder por crime de importunação sexual. Se condenado, pode ter pena de um a cinco anos de prisão. O homem foi levado para o presídio de Castanhal, por questão de segurança, e deve passar por audiência de custódia.

Por G1 PA — Belém-01/02/2020 18h39

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...