Assembleia Legislativa de Mato Grosso concede à Nascentes do Xingu o Certificado de Responsabilidade Social

Em reconhecimento às ações sociais desenvolvidas, a Nascentes do Xingu, empresa que administra concessões de água e esgoto em 24 municípios do Estado, recebeu pelo terceiro ano consecutivo o Certificado de Responsabilidade Social concedido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT). Esta foi a 12ª edição do programa que certifica as empresas e instituições que seguem rigorosamente a legislação trabalhista vigente e que possuem trabalhos sociais ou ambientais relevantes para a sociedade.

O evento foi realizado nesta quinta-feira (09.11), no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour na Assembleia Legislativa. Ao todo, 50 Certificados de Responsabilidade Social foram entregues à empresas e entidades mato-grossenses neste ano. O Deputado Dilmar Dal Bosco, conduziu a entrega dos certificados e parabenizou as empresas pelo esforço em desenvolverem um grande papel social. “Este ano tivemos a participação de vários municípios de Mato Grosso. Esperamos que cada vez mais empresas de forma voluntária passem a adotar posturas e comportamentos em ações que promovam a valorização social de trabalhadores, da comunidade e o desenvolvimento sustentável”.

No último ano, os programas de responsabilidade socioambiental da Nascentes do Xingu alcançaram mais de 15 mil pessoas nos municípios de atuação, com resultados positivos, mantendo a responsabilidade com o meio ambiente e a sociedade. Durante todo o ano de 2016, estudantes, professores, representantes das comunidades e profissionais da saúde puderam compreender os mecanismos que fazem do saneamento básico um importante avanço para melhorias nos índices de desenvolvimento humano e social.

Segundo o diretor-presidente da Nascentes do Xingu, Julio Moreira, em todos os municípios onde administra os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, a holding busca garantir uma prestação de serviços com segurança e eficiência. Além de acompanhar as melhorias em infraestrutura, tem desenvolvido um trabalho educativo de conscientização ambiental junto à comunidade para ensinar como valorizar, utilizar corretamente e cuidar destes sistemas que pertencem ao município e colaboram para a saúde de todos.

“A conquista desse certificado é um indicativo muito importante que estamos construindo com os nossos colaboradores e a comunidade. A empresa demonstra que incorporou a responsabilidade social às suas práticas de gestão, envolvendo todos os públicos com os quais se relaciona. É uma grande satisfação receber mais uma vez esta homenagem porque reconhece o trabalho que realizamos e incentiva a ampliar ainda mais a nossa atuação, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e preservar o meio ambiente”, comemorou o diretor-presidente da Nascentes do Xingu, Julio Moreira, que recebeu o certificado ao lado do diretor-executivo, Diego Dal Magro, da coordenadora de comunicação e responsabilidade social, Ana Paula Ribeiro, da coordenadora de projetos sociais, Letícia Sant’Ana e da analista de projetos sociais, Hélida Parente.

As empresas que alcançaram o Certificado de Responsabilidade Social 2017 foram selecionadas pela Comissão Mista de Responsabilidade Social de Mato Grosso, instalada para fazer a análise do balanço social para a entrega do certificado. A iniciativa é realizada há 12 anos em Mato Grosso, por meio da Lei Estadual 7.687 de 25 de junho de 2002. O presidente da comissão, Sérgio Ricardo Inoui, ressaltou que mesmo em períodos difíceis de crise, as empresas aumentaram seus investimentos e conseguiram aplicar mais, reconhecendo que neste momento é que a sociedade precisa de mais apoio.

