Assembleia Paraense apresenta candidata ao Rainha 2017

O concurso Rainha das Rainhas será realizado no dia 17 de fevereiro, no Hangar, em Belém.

A jovem conta que desde o ano passado, quando recebeu o convite do clube, vem se preparando para o concurso de mais bela do Carnaval paraense. Thais revela ainda que tem coreografia pronta e promete surpreender a todos para tentar conseguir o titulo de Rainha das Rainhas.

Mais uma candidata ao título de Rainha das Rainhas do Carnaval 2017 foi apresentada na última quarta-feira (8). Thais Rezende Amorim vai representar a Assembleia Paraense no concurso.

Thais Rezende é a candidata do clube ao título. Concurso será no dia 17 de fevereiro, no Hangar.

