(Foto:Reprodução) – Assessor de vereador de Santarém abordado com cocaína é preso por tráfico de drogas

Edno Pereira trabalha no gabinete do vereador Mano Dadai, onde recebe R$ 3,500 de salário

Edno da Silva Pereira, de 35 anos, foi detido por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (02) em Santarém, Baixo Amazonas Paraense, município onde ele atua somo secretário parlamentar na Câmara de Vereadores. Segundo dados disponíveis no portal da transparência do site da câmara, Edno está lotado no gabinete do Vereador Mano Dadai, e recebe mensalmente o salário de R$ 3.510,28.

A imagem comprova que Edno atua como secretário parlamentar na Câmara de Vereadores A imagem comprova que Edno atua como secretário parlamentar na Câmara de Vereadores (Reprodução)

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Edno foi detido pouco depois da meia-noite em uma ação na Avenida Marechal Deodoro, bairro Floresta. Os policiais que atenderam à ocorrência contam que estavam em rondas pelo bairro, quando Edno, ao avistar a viatura, jogou sua motocicleta no chão e correu para o quintal de uma casa. Os policiais viram que ele arremessou alguma coisa no local e em seguida, voltou ao seu veículo, tentando disfarçar o que havia feito.

Quando os policiais o abordaram, Edno estava visivelmente nervoso e mentiu, dizendo que morava na casa ao lado de onde havia jogado um envólucro. A dona da casa falou com os PMs e disse que nunca tinha visto o homem ali naquela rua e ele não era seu vizinho.

A mulher autorizou os policiais a fazerem uma busca em seu quintal, e lá, encontraram 22 papelotes de cocaína, além de 95 reais em notas pequenas e um aparelho celular. O homem foi levado então para a Seccional Urbana de Santarém, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme a busca feita no site da Câmara Municipal de Santarém, Edno Pereira é funcionário do gabinete do vereador Yanglyer Glay Santos Mattos, o Mano Dadai (PRTB), admitido em dezembro de 2017. O vereador foi condenado no ano passado durante a operação Perfuga, ação da Polícia Civil que investigou desvios de recursos públicos.

Por:Redação Integrada

