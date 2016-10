Assessor de vereador é morto.

Assessor parlamentar é morto – Ele se preparava para ligar o carro quando levou quatro tiros no rosto, no bairro da Cabanagem

O assessor parlamentar Augusto César Almeida Miranda, de 43 anos, foi executado com quatro tiros na cabeça, na manhã de ontem, no bairro da Cabanagem, em Belém. Por volta das 6h ele entrou no próprio carro, que estava estacionado em frente à casa na qual ele morava, na passagem Monte Carlo. Augusto César nem chegou a dar a partida no veículo, um Peugeot 207 branco de placa OFP-6192, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma moto, ambos usando capacete, que dispararam tiros e fugiram sem levar nada. A vítima morreu no local.

Por ORM

