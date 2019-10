Assessor do PT premiado em bolão diz que ganhou de novo na loteria

(Foto:Reprodução) – Dessa vez, homem não quis ter o nome revelado e informou que levou R$ 579,20

Um dos assessores do PT na Câmara dos Deputados que recebeu um prêmio milionário em um bolão da Mega-Sena afirmou ao site “Gaúcha Zero Hora” que ganhou de novo na loteria.

Dessa vez, o assessor, que não quis ter o nome revelado, disse ter acertado quatro das seis dezenas e recebido R$ 579,20 (quadra) no sorteio feito em 24 de setembro, bem menos do que os R$ 2,4 milhões pagos a cada integrante do bolão no concurso da semana anterior.

“Tenho certeza de que vou ganhar de novo. Jogo há mais de 20 anos. Eu não ganhei na sorte, mas na insistência”, disse o assessor ao site.

Com informações do Uol

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...