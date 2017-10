Assistencia social em parceria com prefeitura realizou passeio de ciclistas e comemora dia das crianças

O passeio ciclistico aproveitou o dia das crianças para conscientizar a população que a criança não está proibida de ajudar os pais nos afazeres domésticos ou ter uma ocupação a partir dos 14 anos, mas a principal preocupação é com a educação e o bem estar de qualquer criança. Após a pedalada os incansáveis servidores da Secretaria de Assistência Social distribuíram cachorro quente, refrigerante e pipoca para os presentes no evento.

A Prefeitura municipal de Novo Progresso em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Projeto Peteca realizaram na manhã desta quinta feira 12/10/2017 na orla do lago municipal a primeira PEDALADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL. O Prefeito Macarrão que deu total incentivo ao projeto desde o início falou que é sempre uma alegria contribuir para os projetos que beneficiam as crianças de Novo Progresso.

