Associação Comercial do Pará comemora 198 anos

A Associação Comercial do Pará (ACP) completou ontem 198 anos e preparou uma programação para comemorar sua história, no fomento de novos negócios, além de sempre lutar pelo desenvolvimento social e econômico do Estado do Pará. Agora, surge um novo desafio: a atual gestão está trabalhando para resgatar o patrimônio histórico da entidade.

Entre as ações comemorativas estão a criação de um museu para abrigar todo o acervo material da casa e a fundação de uma biblioteca para reunir o acervo documental. Também será lançado um livro que, segundo a instituição, está 70% pronto. Segundo o presidente da instituição, Fábio Lúcio Costa, a previsão de lançamento é para o mês de abril de 2018, marcando o aniversário de 199 anos.

GALERIA

Em maio, a instituição promoverá um jantar solene, no salão nobre da sua sede, em Belém, que culminará com a inauguração da galeria dos presidentes da casa. Segundo o presidente, existem representantes da instituição em 29 órgãos dos governos municipal, estadual e federal, a exemplo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae) e da Junta Comercialdo Pará (Jucepa).

A ACP também pretende lançar, até o próximo ano, 4 volumes bibliográficos para documentar a bibliografia de 200 empreendedores do Pará que atuaram na instituição. Além disso, serão lançados o selo e o logo da grande comemoração pelos 200 anos da entidade. “A história da ACP se confunde com a história de Belém e do Pará. Em níveis social e político, os grandes acontecimentos do Estado estão inseridos na história da ACP”, destaca o empresário.

A HISTÓRIA

Batizada inicialmente com o nome de Praça do Comércio, a Associação Comercial do Pará (ACP) teve a sua criação outorgada pelo governo português em 03 de abril de 1819. Hoje, entre as suas missões, está a de defender o setor produtivo paraense e desenvolver o Estado para que as empresas funcionem na legalidade, fomentando a economia com a geração de emprego e renda. O quadro de diretoria da ACP é composto por 110 diretores.

