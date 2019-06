Atacante fica ferido em acidente que matou mulher e criança no Pará

(Foto: Divulgação) – Um grave acidente na manhã desta terça-feira (18), na BR-155, entre Marabá e Eldorado do Carajás, sudeste do Estado, resultou na morte de duas pessoas, uma delas uma criança de apenas 10 meses de vida.

A família seguia de Eldorado do Carajás, com destino a Marabá, em uma caminhonete, quando teria colidido com um caminhão frigorífico que transportava frutas, verduras e legumes, que estava em sentido contrário. Não se sabe ainda as causas do acidente.

Com o forte impacto da colisão, a caminhonete foi parar embaixo do caminhão e as vítimas ficaram presas nas ferragens. Na caminhonete estavam cinco pessoas da mesma família. Entre as vítimas está o atacante Thiago Esmerindo de Souza Brito, de 26 anos, que é atleta do Birkirkara (QATAR) e está em estado grave.

O jogador estava com a cunhada, Janecleide Almeida Maciel, de 30 anos e a sobrinha, Lara Sophia Gonçalves Almeida, 10 meses, que morrem. Outras duas pessoas também estão internadas em estado grave.

O carro estava sendo dirigido por Thiago Brito. Quando a equipe da Polícia Rodoviária Federal chegou ao local ainda se deparou com as vítimas presas nas ferragens.

O agente M. Oliveira, da PRF, contou que acionou a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros para ajudarem no resgate das vítimas. “A interdição da via foi total, não havia circulação de veículos. Um trator estava lá já ajudando”, informou.

O policial disse ainda que a criança não estava usando a cadeirinha. “Por isso, a importância do uso desse dispositivo de segurança para quem está transportando crianças no veículo”.

O motorista do caminhão identificado como Amadeu foi encaminhado à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos e em seguida foi liberado.

Thiago Brito é natural de Eldorado do Carajás e estava jogando desde o ano passado no Birkirkara, do Qatar, e tinha vindo aproveitar as férias com a família.

