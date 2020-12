Ataque em acampamento de trabalhadores rurais é investigado pela Polícia do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A região fica 150 km distante da sede do município. Os acampados tem vínculo com o movimento da Liga dos Camponeses Pobres e pleiteiam que parte da fazenda seja desapropriada para reforma agrária, em benefício de 100 famílias.

A Polícia do Pará investiga o ataque a um acampamento de trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás, sudeste do estado, durante a tarde e noite de terça-feira (15). Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), os agressores incendiaram barracos, motocicletas, geladeiras e objetos pessoais de 35 famílias que ocupam há oito anos um pedaço da Fazenda Surubim.

