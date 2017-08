Ataque terrorista deixa mortos e feridos na capital de Burkina Faso

Segundo testemunhas, dupla chegou em motos e abriu fogo contra restaurante. Atiradores fizeram 18 vítimas e foram mortos, diz porta-voz do governo.

Um ataque contra um restaurante em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, matou 18 pessoas e deixou 10 feridas neste domingo (13). Segundo a rede britânica BBC, testemunhas relataram que dois homens chegaram em motos e abriram fogo contra pessoas que estavam do lado de fora do estabelecimento chamado Aziz Istambul, além de fazerem reféns.

O porta-voz do governo do Burkina Faso, Remis Dandjinou, disse que as vítimas eram de vários países e confirmou que dois atiradores foram mortos pelas forças de segurança durante a operação e que uma varredura foi feita em prédios vizinhos após o fim da ação.

O governo trata o caso como ataque terrorista, de acordo com a BBC. Os atiradores foram mortos pelas forças de segurança.

Ainda segundo a AFP, uma das vítimas é um cidadão turco e vários dos feridos estariam em estado crítico. O representante do governo afirmou ainda que estão em curso esforços para identificar os corpos para que as autoridades possam informar suas famílias. Um vídeo mostra uma troca de tiros no local. Assista acima.

O restaurante fica próximo a um café atacado por um braço da Al-Qaeda em 2016 e segundo um garçom ouvido pela agência de notícias France Presse, é frequentado por muitos estrangeiros.

Um perímetro de segurança foi estabelecido pelas forças de defesa e segurança e todas as estradas que conduzem ao aeroporto internacional de Ouagadougou foram fechadas.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...