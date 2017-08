Ataques em Barcelona: saiba o que aconteceu até agora

Uma van invadiu a movimentada área de Las Ramblas e andou desgovernadamente por 900 metros atropelando fatalmente 13 pessoas e deixando pelo menos 100 feridas. Até o momento, há dois detidos em Ripoll, sendo que um deles é Driss Oukabir, irmão mais velho de Moussa Oukabir, de 18 anos, apontado como o motorista da van que invadiu Las Ramblas. Um em Alcanar, a 200 quilômetros de Barcelona, que seria espanhol e natural de Melilla, território da Espanha no Marrocos, com saída para o Mediterrâneo. O quarto homem ainda não teve a identidade revelada e não se sabe onde foi realizada a prisão. O Estado Islâmico reivindicou o atentado. Mais tarde, já de madrugada, a polícia conseguiu evitar um novo ataque, agora na cidade de Cambrils, a cerca de 100km de Barcelona. Cinco terroristas foram mortos. A polícia suspeitava que eles usavam coletes de explosivos, mas os artefatos eram falsos. Uma mulher que estava próxima ao local morreu e cinco pessoas ficaram feridas. Esse é o oitavo atentado do tipo na Europa em pouco mais de uma ano. O primeiro deles aconteceu dia 14 de julho de 2016, em Nice, na França.

