Ataques suicidas na Síria deixam ao menos 42 mortos

A organização Libertação do Levante, braço da Al-Qaeda na Síria, reivindicou a autoria dos ataques na manhã deste sábado, em comunicado divulgado na internet, por meio do aplicativo Telegram.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o chefe da segurança do Estado, Ibrahim Darwish e o chefe da segurança militar, Hassan Daabul, estão entre as vítimas.

