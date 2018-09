Até dezembro, mais de 1,2 mil veículos irão a leilão no Pará

Leilões acontecerão em Santarém, Marabá, Parauapebas e na região metropolitana de Belém

(Foto: Fábio Costa / O Liberal) – Mais de 1,2 mil veículos, entre carros e motocicletas, serão leiloados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) nos próximos três meses. Os leilões terão início nos dias 10 e 11 de outubro em Santarém, município que possui terceira maior frota de veículos do Estado. Em seguida, será realizado em Marabá, nos dias 22 e 23 do mesmo mês. Já em Parauapebas, o leilão ocorre nos dias 08 e 09 de novembro, por fim, em Belém, o leilão ocorre nos dias 06 e 07 de dezembro. O objetivo é leiloar veículos que foram recolhidos ou removidos pelo Detran e que já estão há mais de 60 dias nos parques do órgão.

Os interessados em participar podem visitar os pátios para examinar e identificar automóveis de sua preferência. Em Santarém, a visitação poderá ser feita até o dia 09 de outubro. Em Marabá, as visitas públicas ocorrerão nos dias 15, 16, 17, 18 19 de outubro. Em Parauapebas, as visitações iniciam no dia 01 de novembro e seguem até o dia 07 e, por fim, em Belém, as visitações iniciam no dia 26 de novembro e vão até o dia 05 de dezembro, sempre das 9h às 17h, no pátio da Vip Leilões, em todos municípios.

O leilão também ocorrerá na modalidade on-line, através de login e senha obtidos por cadastramento prévio no site da organizadora. Quem tiver interesse em participar, deve apresentar documento de identidade oficial com foto.

Impedimentos – Não podem participar do leilão os membros da comissão, servidores do Detran do Pará e aqueles que, a qualquer título, recebam numerários da instituição, incluindo terceirizados e temporários, além de pessoas físicas e jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade integrante da administração direta ou indireta, das esferas federal, estadual, municipal e distrital. Os atuais proprietários dos veículos que serão leiloados também não podem participar, assim como menores de 18 anos e pessoas não emancipadas.

Os lotes classificados como sucatas aproveitáveis não poderão mais circular, e somente poderão ser arrematadas por empresas do ramo do comércio de peças usadas, devidamente regulamentadas pela Lei nº 12.977/2014, e normativos do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), sendo necessária a comprovação no ato do credenciamento perante o leiloeiro.

Os donos dos veículos apreendidos já foram notificados sobre a situação dos bens e os procedimentos para recuperá-los antes do leilão. A relação dos veículos retidos pelo Detran também pode ser consultada no Diário Oficial do Estado e no site do órgão.

Acompanhe as datas dos leilões:

Santarém – Entre os dias 10 e 11 outubro, a partir das 9h, no Auditório Barrudada Tropical Hotel, na Av. Mendonça Furtado, Nº 4120, Bairro: Liberdade.

Marabá – Entre os dias 22 e 23 de outubro, a partir das 9h, no Palace Eventos. Rua das Mangueiras, Nº 4, Incra – Amapá.

Parauapebas – Entre os dias 08 e 09 de novembro, a partir das 09h, Pátio da Vip Leilões: Rod. Faruk Salmen, Km 4, Bairro: Zona Rural.

Região Metropolitana de Belém – Entre os dias 06 e 07 de dezembro, a partir das 9h, no pátio da Vip Leilões, na Rodovia Alça Viária, Km 01, nº 888, bairro São João.

24 de Setembro de 2018

