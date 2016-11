Atenção! – Homem desaparece é encontrado com picada de escorpião

Um homem que preferiu não ser identificado, procurou a Redação do Jornal Folha do Progresso, para relatar caso ocorrido com ele, para chamar atenção das pessoas, sobre este assunto.

A vítima informou à equipe que estava percorrendo uma pastagem no Distrito de Vila Izol, distante 85 quilometros de Novo Progresso, em momento que percebeu uma picada, neste instante caiu com dor que chegou ao limite (foi picado por escorpião preto).

O homem solicitou ao Jornal Folha do progresso para alertar a população em tomar cuido com picada de escorpião!



Procuramos informações com médico; e a primeira orientação é que o Hospital Municipal é justamente o local onde as vítimas de picadas de escorpião devem procurar. O hospital é a referência no socorro desses casos, já que é o único lugar da região que tem o soro contra o veneno do bicho.

Mas, além de procurar o lugar adequado para serem medicados, os moradores devem tomar cuidados que podem evitar a proliferação do aracnídeo.

Confira as dicas:

– Mantenha limpos os locais próximos a residências evitando acúmulo de lixo, entulhos e materiais de construção;

– Mantenha a casa livre de baratas, que são um dos principais alimentos dos escorpiões nos centros urbanos.

– Não coloque mãos e pés dentro de buracos, montes de pedras ou lenhas;

– Use sempre calçados e luvas nas atividades rurais ou de jardinagem;

– Sacuda e examine calçados e roupas antes de usar;

– Use telas e vedantes em portas e janelas;

– Use ralos protetores;

– Mantenha as camas a uma distância mínima de 10 cm das paredes.

Se um acidente com escorpiões ocorrer, primeiro deve-se evitar o pânico, lavar o local com água e sabão, aplicar compressas de água fria e procurar um médico. O ser humano, após ser picado, pode ter hipotermia ou hipertermia, sudorese profunda, visão embaçada, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarréia, arritmias cardíacas, choque, taquipnéia, edema pulmonar agudo, agitação, sonolência, confusões mentais e tremores, além de inchaço e vermelhidão no local da picada.

O tratamento consiste na aplicação local da ferroada de um anestésico (lidocaína a 2%) e soro antiescorpiônico (obtido de escorpiões vivos). O tratamento deve ser hospitalar, de preferência com a apresentação do escorpião para facilitar o diagnóstico e o tratamento.

Leia sobre os primeiros socorros no site do Instituto Butantã http://www.butantan.gov.br/primeirossocorros.htm

Por Redação Jornal Folha do Progresso

