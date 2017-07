Atenção Pessoal da BR-163!! #URGENTE Vetos à Medida Provisória do Jamanxim podem ser votados hoje

Atenção Pessoal da BR-163!! Esse é um recado #URGENTE: Os vetos à Medida Provisória do Jamanxim podem ser votados hoje. A Frente Parlamentar da Agropecuária está enviando recomendações a todos os parlamentares ligados à frene para votarem CONTRA os vetos 16 e 17 que se referem à questão do Jamanxim. Este blogger sugere que o pessoal da BR-163 ligue para os parlamentares ou envie a eles e divulguem nos grupos de whatsapp essa postagem PELA DERRUBADA DOS VETOS 16 E 17. A sessão do Congresso está marcada para logo mais às 16:00 horas.

🔹 Item 17 – _*VETO TOTAL Nº 16, DE 2017*_

Discussão, em turno único, do Veto Total aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2017 (oriundo da Medida Provisória nº 756, de 2016), que *”Altera os limites da Floresta Nacional do Jamanxim; cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanxim; altera os limites do Parque Nacional de São Joaquim, assim como seu nome para Parque Nacional da Serra Catarinense*;

🔹 Item 18 – _*VETO PARCIAL Nº 17, DE 2017*_

Discussão, em turno único, do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2017 (oriundo da Medida Provisória nº 758/16), que *”Altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e cria a Área de Proteção Ambiental Rio Branco”.*

O _*SETOR AGROPECUÁRIO*_ conta com seu APOIO para *_DERRUBAR O VETO!*_

Se os vetos forem derrubados passa a valer o texto aprovado no Congresso Nacional que transforma a zona ocupada da Floresta Nacional do Jamanxim em Área de Proteção Ambiental e o projeto de lei do Sarneyzinho passa a ser desnecessário.

